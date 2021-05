Carrara, giovedì un webinar per presentare il nuovo Sportello Unico per l’Edilizia

CARRARA – Giovedì 20 maggio dalle ore 14.30 alle 17.30 si terrà il webinar “La presentazione in digit@ale delle istanze edilizie”: l’appuntamento, organizzato dal Comune di Carrara in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Massa Carrara, è rivolto a cittadini e professionisti del settore edile e intende portare a conoscenza dei vantaggi legati alla nascita dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE).

«Lo sportello è la soluzione online in grado di agevolare gli abitanti nella gestione degli interventi edili e urbanistici. Si tratta di uno strumento di facile fruibilità nel quale l’utente potrà muoversi agevolmente per gestire le proprie istanze edilizie e relazionarsi in modo diretto e immediato con il Comune» spiega l’assessore all’Urbanistica Maurizio Bruschi.

Nel corso dell’incontro verranno illustrate funzionalità quali l’accesso alle informazioni per presentare le varie tipologie di pratiche edilizie, la presentazione delle pratiche edilizie in formato digitale, la consultazione dello stato delle pratiche edilizie presentate e la consultazione dei regolamenti comunali collegati a tutto il sistema normativo nazionale e regionale. La partecipazione è gratuita previa iscrizione online al seguente link: http://www.starch.it