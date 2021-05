118 Fosdinovo, l’Asl: «Carenza di medici è un problema reale». Sds Lunigiana: «Serve rispetto per i territori fragili»

FOSDINOVO – Non si placa il botta e risposta tra Usl Toscana nord ovest a il sindacato Snami sulla questione 118 di Fosdinovo. A seguito del recente intervento del sindacato (qui), l’azienda sanitaria evidenzia l’infondatezza dell’affermazione secondo cui non vi sarebbe “una reale carenza di medici a Fosdinovo”. “Infatti – si legge in una nota dell’Asl – nonostante l’impegno costante dell’azienda per reperire il personale e le forme di incentivazione da tempo messe in atto, il personale medico dell’emergenza territoriale continua a ridursi, tanto che oggi l’Asl sconta una carenza di dotazione di 34 medici, 22 nella sola area nord (Massa-Carrara, Lucca e Versilia)”.

“E’ inoltre grave – continuano da Usl Toscana nord ovest – e stupisce che questa organizzazione sindacale, sicuramente a conoscenza delle dinamiche aziendali, parli di “tagli ai servizi essenziali” con riferimento all’opera di innovazione portata avanti nel settore dell’emergenza urgenza, nel pieno rispetto delle linee guida nazionali e regionali, per far fronte ad una situazione di grave difficoltà. Negli ultimi anni, infatti, nel sistema 118 ci sono stati notevoli cambiamenti con l’introduzione di nuovi modelli organizzativi, rinnovate figure professionali, moderne tecnologie, evoluzioni in ambito formativo delle sue varie componenti e nuovo ruolo delle Centrali operative. Questi innovativi modelli organizzativi, messi in atto anche nell’ambito territoriale di Massa-Carrara, non hanno comportato alcuno scadimento ma semmai il miglioramento del servizio assicurato nel settore dell’emergenza-urgenza, mantenendo al contempo un corretto impiego del personale alla luce delle previsioni contrattuali, un aspetto che dovrebbe essere particolarmente caro anche alle organizzazioni sindacali”.

“L’azienda sanitaria – chiudono dall’Asl – ribadisce che la vicenda di Fosdinovo rientra in un problema più ampio di livello regionale e che la Regione stessa sta affrontando la questione, ferma restando la disponibilità dell’Asl, con i suoi professionisti, a un confronto con il territorio”.

E sulla questione interviene anche presidente della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese. “Innanzitutto voglio esprimere la mia personale solidarietà al sindaco di Fosdinovo, Camilla Bianchi, e agli operatori del 118. A tal proposito, in qualità di presidente della SdS Lunigiana ho chiesto subito, assieme al direttore, dottor Amedeo Baldi, un incontro con il direttore dell’area aziendale “Emergenza urgenza 118”, Andrea Nicolini. Perché un sindaco deve essere informato di una novità così pesante, e non si comprende perché si dica che si vogliono potenziare i servizi, poi si manifesta la volontà di disattendere un servizio così importante. La pandemia in corso non ha proprio insegnato nulla? Non ha insegnato ad avere un minimo di rispetto della gente che vive in territori fragili e marginali, e la Lunigiana è uno di questi? Dal Governo nazionale in giù è questa la sensibilità che viene dimostrata?”

“Quindi – continua Varese – ora attendiamo gli esiti di un incontro in programma fra i Direttori Generali delle ASL toscane, lo stesso Nicolini e l’Assessorato regionale per il diritto alla salute, in considerazione della cronica mancanza di medici. In base a come andrà questo incontro, se sarà necessario convocherò l’assessore per il diritto alla salute della Regione Toscana, Simone Bezzini. Perché l’assessore regionale deve venire a vedere di persona e rendersi conto della difficile realtà geografica lunigianese, un territorio che non merita di essere ulteriormente abbandonato. E visto che circolano voci nefaste anche sulle Guardie Mediche, ho intenzione di mettere a conoscenza Bezzini anche di questa questione. Nella speranza che vengano prese decisioni nell’interesse della popolazione”