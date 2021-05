Strada Campocecina, approvato studio di fattibilità da 200mila euro

CARRARA – La giunta di Carrara ha approvato oggi con delibera lo studio di fattibilità da 200.000 euro per la sistemazione delle parti più ammalo rate della strada comunale per Campocecina. Si tratta di un intervento “aggiuntivo” rispetto a quello da 900.000 euro per il ripristino e consolidamento della strada per Campocecina, che verrà finanziato – insieme alla manutenzione straordinaria del parcheggio di Grazzano e all’adeguamento idraulico di Canal del Rio – con i 4,5 milioni di euro assegnati al Comune di Carrara lo scorso febbraio attraverso il decreto per la definizione dei contributi sul 2021 per “investimenti, opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ex art. 1 comma 139” della legge n. 145 del 30 dicembre 2018. Oltre a importanti opere di consolidamento e ripristino, la strada comunale per Campocecina sarà sottoposta a “maquillage” nelle parti dove il manto è più ammalorato, con il rifacimento della pavimentazione: un intervento da 200.000 euro finanziato attraverso un mutuo.

«Con questi due progetti – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Raggi – diamo risposta alle tante richieste che ci arrivano dai nostri concittadini e non solo. Campocecina è una località molto amata dai carraresi e ambita da tanti visitatori da fuori. E’ un ambiente di montagna affacciato sul mare, facilmente raggiungibile con un breve viaggio in auto. Il panorama che si ammira da lassù è una sintesi perfetta delle potenzialità della nostra città che offre, in pochi chilometri, la possibilità di godere delle bellezze del mare e dei monti. Con un intervento complessivo di oltre 1,1 milioni di euro la strada per raggiungere questo posto straordinario torna finalmente sicura e perfettamente agibile».