Nel weekend tappa a Massa-Carrara per le auto d’epoca del “Terre di Canossa”

MASSA-CARRARA – Sabato 22 maggio, dalle ore 9.30, in piazza Alberica a Carrara sfileranno le auto partecipanti all’undicesima edizione del “Terre di Canossa” International Classic Cars Challenge”. L’amministrazione comunale di Carrara è felice di accogliere nuovamente la richiesta per il passaggio dell’evento, che aveva già attraversato le vie del centro cittadino due anni fa. Con la delibera n. 17 del 4 febbraio scorso è stato concesso alla ASD Scuderia Tricolore di Reggio Emilia, organizzatrice dell’iniziativa, il patrocinio alla manifestazione, riconoscendone l’importanza sia per la rilevanza turistica che per gli aspetti promozionali. Si tratta di una gara di regolarità classica per auto storiche a partecipazione internazionale che, nella mattinata di sabato 22 maggio, toccherà anche Carrara con il passaggio delle auto d’epoca e degli equipaggi partecipanti per le strade del centro, con controllo a timbro in Piazza Alberica. A cura degli organizzatori anche la pubblicazione di una guida che verrà distribuita a tutti i partecipanti, contenente la descrizione delle bellezze storico- artistiche delle località che interessate dalla gara.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, il team di Canossa Events e Scuderia Tricolore hanno deciso di posticipare di un mese, da aprile a maggio, la partenza del Terre di Canossa, per vivere al meglio l’esperienza di sport, automobilismo, amore per il bello e turismo. Molti gli eventi che sono stati cancellati o posticipati e molte le difficoltà organizzative incontrate a causa del Covid-19, ma nonostante tutto questo Canossa Events ha scelto ancora una volta di esserci e di accogliere amici e appassionati con il consueto stile, pur nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza sanitaria previsti.

La gara si svolge su un percorso di circa 600 km e prevede 60 prove a cronometro, 6 prove di media con rilevamenti segreti e 2 trofei speciali: il Trofeo Forte dei Marmi e il Trofeo Tricolore, riservati ai piloti non “professionisti”. Il Terre di Canossa non è però solo gara, ma è soprattutto una combinazione vincente di auto meravigliose e di gentlemen drivers che arrivano da lontano per questa opportunità unica di vivere l’Italia in un modo speciale, combinando l’adrenalina della competizione con il piacere della buona cucina italiana e della scoperta dei territori attraversati. Le tappe di questa undicesima edizione prevedono la partenza da Salsomaggiore Terme, l’attraversamento del Passo della Cisa e Passo del Cerreto, la strada delle Cinque Terre e il passaggio nel centro storico di Lucca, i due trofei riservati ai piloti non “professionisti, la “Pre-War Cup” dedicata alle auto anteguerra e il beach party al tramonto a Forte dei Marmi. E ancora la sosta a Lerici e Collodi, l’attraversamento delle verdi colline pistoiesi, il passaggio a Pontremoli, la cena a Bocca di Magra e la sfilata nei centri storici di Massa e di Carrara. L’ultimo giorno, dopo i timbri a Sarzana e Fivizzano, la gara si concluderà per la prima volta a Quattro Castella, nel cuore delle terre che furono della Gran Contessa Matilde di Canossa.

Il Terre di Canossa International Classic Cars Challenge si conferma un evento Green, con una grande attenzione all’ambiente da parte dell’organizzazione; il protocollo CarbonZero impone l’adozione di tutte le misure utili alla riduzione dell’impatto ambientale e calcola le emissioni residue di gas climalteranti. Le emissioni verranno completamente azzerate tramite la piantumazione di nuovi alberi nell’Appennino Tosco-Emiliano.

DOMENICA TAPPA FIVIZZANO

Domenica, tra le 9.45 e le 10.30, le auto d’epoca passeranno dalle vie del centro di Fivizzano. È previsto anche un controllo timbro in Piazza Medicea. “L’amministrazione comunale è felice di accogliere nuovamente il passaggio dell’evento che rappresenta anche una qualificata occasione di promozione del nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco Gianluigi Giannetti, salutando con piacere tutti gli equipaggi e gli organizzatori.

A cura del team Canossa Events anche la pubblicazione di una guida turistico-paesaggistica che verrà distribuita a tutti i partecipanti, contenente la descrizione delle bellezze storico-artistiche delle località attraversata dalla gara.