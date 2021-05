Inquilini abusivi, Persiani contro Mario Giordano: «I giornalisti devono raccontare fatti veri»

MASSA – “Mario Giordano deve documentare fatti veri. Deve sostenere circostanze che corrispondano a quello che egli afferma”. Risponde così, attraverso un videomessaggio su Facebook, il sindaco di Massa Francesco Persiani al conduttore della trasmissione di Rete 4 “Fuori dal coro”, Mario Giordano. Nella puntata dell’11 maggio si sono riaccesi i riflettori sul caso del senegalese che sta occupando abusivamente un appartamento a Marina di Massa. E sempre nella stessa puntata è stato trasmesso un video che mostra una giornalista “rincorrere” il primo cittadino, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla vicenda (ne abbiamo parlato qui). “A “Fuori dal coro” si invoca il fatto che il sindaco si disinteressi della questione – dice Persiani in video -, e che non voglia sgomberare la casa. Ma la verità è che il sindaco non ha questi poteri. Se potessi, perché non dovrei rendermi disponibile? Se non lo faccio, è perché non lo posso fare”.

Il sindaco, nel suo videomessaggio, ripercorre la vicenda da capo, tirando anche qualche “frecciata” alla trasmissione di Mario Giordano. “E’ d’obbligo e doveroso dare qualche spiegazione che io ho fornito a “Fuori dal coro”, ma che non è mai stata tradotta e utilizzata come mezzo di informazione. In questo caso penso che Mario Giordano, che solitamente fa bene giornalismo d’inchiesta, abbia preso un granchio”.

“Veniamo all’analisi dei fatti – va avanti Persiani -. Vengo a conoscenza della situazione del signor Passalacqua attraverso una mail del 13 dicembre 2020 inviatami da lui stesso. Di recente il signore, in trasmissione, ha detto che non mi vedeva da più di un anno. In realtà sono solo pochi mesi che sono venuto a conoscenza della sua situazione. In questa mail Passalacqua fa sapere che aveva già comunicato a tutte le autorità quanto accaduto. Non mi chiede di incontrarci. Dice solo “scusi per lo sfogo”.”

“Qualche minuto dopo aver ricevuto la mail – spiega il sindaco -, la inoltro al comandante della polizia municipale. Gli accertamenti del caso vengono svolti verso fine gennaio-primi di febbraio. Il rapporto viene trasmesso ai vigili del fuoco, alla Questura, alla Prefettura e all’Asl. Vengono acquisiti documenti, fatte foto, e si dice espressamente, da parte dell’ufficio ambiente del Comune: “riguardo alle condizioni igieniche, si rivela che le stesse non siano tali da giustificare provvedimenti ordinativi”. A me viene detto che la situazione non necessita un’ordinanza sindacale in materia di igiene”.

“Tutto questo – insiste il primo cittadino – implica che non è vero, come sostiene il signor Passalacqua, che nessuno sia mai intervenuto o che io non sia intervenuto. Sappiamo che lui è nella ragione, gli siamo vicini e gliel’ho espresso quando ho ritenuto di doverlo incontrare. Purtroppo, molto spesso, il cittadino onesto non è tutelato di fronte a situazioni di questo genere. O meglio, la tutela c’è: rivolgersi a un avvocato e andare in tribunale. Tutto questo è costoso e richiede tempi lunghi. Purtroppo, però, la legge adesso è questa. Invito il signor Passalacqua ad andare avanti nella sua battaglia legale. Ma fermiamoci alla corretta ricostruzione: non invochiamo cose e circostanze che non esistono”.

“In questa situazione mi sono reso più che disponibile – conclude il suo sfogo Persiani -. Ho fatto riunioni con le forze dell’ordine e reso le interviste. Ho la coscienza molto tranquilla. Il signor Mario Giordano mi dica dove ho sbagliato, e dove sono le norme che dovrei attuare. Sia chiaro: non siamo a proteggere chi si pone in contrasto con la legge. Anzi, condanniamo questo tipo di comportamenti. Ma per questo tipo di situazioni esiste l’Autorità Giudiziaria. Siamo uno Stato di diritto, ogni autorità ha le proprie competenze e i propri poteri. Continuare ad insistere in questa direzione è ingiusto nei confronti di questa amministrazione e nei confronti, in generale, nel ruolo dei sindaci”.