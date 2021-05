CARRARA – Settimana calda per il liceo scientifico Marconi di Carrara che, unica scuola a rappresentare le province di Massa-Carrara e La Spezia alle finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica, è sceso in campo in tutte le categorie previste: finale a squadre femminile, finale a squadre assoluta e finale individuale.

Olimpiadi di Matematica – Finale nazionale a squadre femminile

Nella finale nazionale a squadre femminile, disputata giovedì 13, il Marconi ha schierato una squadra di poco differente da quella che la scorsa stagione aveva conquistato il titolo di campione d’Italia: Arianna Domenichelli (capitana), Sofia Rizzuti (consegnatrice), Elisa Sabadini, Olga Massa, Giulia Pe, Anna Passani e Francesca Pregliasco. Purtroppo è stata una gara sfortunata per le nostre ragazze che, incredibilmente, risolvevano molti tra i problemi più difficili proposti, ma lasciavano irrisolti troppi tra quelli più facili. Nonostante questo sarebbero arrivate ancora terze se, come sperato fino all’ultimo, fossero riuscite a chiudere il loro problema jolly che valeva moltissimi punti. Una svista di calcolo però non coronava le speranze delle ragazze e le faceva terminare in 9 posizione, posizione soddisfacente in termini assoluti, ma che lasciava l’amaro in bocca alle campionesse in carica.

Olimpiadi di Matematica – Finale nazionale a squadre assoluta (squadre miste)

Il giorno dopo, venerdì 14, è andata in scena la finale nazionale a squadre miste alla quale il Marconi si era qualificato il 7 maggio scorso vincendo la propria semifinale. Il Marconi confermando la squadra che aveva vinto alle semifinali ha schierato: Fabio Bordigoni (capitano), Tommaso Coppelli (consegnatore), Arianna Domenichelli, Luca Raffo, Avio Baccioli, Niccolò Benassi e Sebastian Furlan, con in panchina Giacomo Manfredini. Purtroppo anche in questa seconda finale la fortuna non arride al Marconi e sempre a causa del problema jolly, che anche in questo caso sarebbe valso moltissimi punti, ma che ha tenuto impegnato il capitano del Marconi senza esito positivo per quasi tutta la gara. Conclusione quest’anno il Marconi non sale sul podio nella categoria assoluta come aveva invece fatto lo scorso anno e conclude in decima posizione. Ed anche in questo caso la seppur ottima posizione vista in ottica nazionale, lascia un po’ di amaro in bocca ai nostri ragazzi.

Olimpiadi di Matematica – Finale nazionale individuale

Lo scorso 6 maggio si era svolta la finale nazionale individuale delle Olimpiadi di Matematica, gara che coinvolge i 300 migliori matematici di tutte le scuole superiori italiane, scelti quest’anno sulla base di ben 4 livelli successivi di selezione. A rappresentare il distretto di Massa Carrara e La Spezia erano stati selezionati ben 7 ragazzi e tutti del Marconi. La gara si è svolta per i nostri ragazzi in un’aula del Marconi sotto il controllo di un membro dello staff olimpico, Marco Palagi dell’Università di Parma. I risultati ottenuti dai finalisti sono stati comunicati sabato 15 durante una premiazione virtuale online, il ritardo è dovuto al tempo necessario per la correzione degli elaborati a causa della natura dimostrativa della gara stessa. Un grandissimo risultato è stato ottenuto da Fabio Bordigoni che è stato premiato dalla giuria con una delle poche medaglie d’oro in palio. Ma un grande risultato è stato ottenuto anche da Arianna Domenichelli e Avio Baccioli, entrambi premiati con una medaglia d’argento. Buona la prestazione anche di Sebastian Furlan e Luca Raffo che si sono visti assegnare una medaglia di bronzo. Unici non premiati con una medaglia tra i ragazzi del Marconi sono risultati Niccolò Benassi e Tommaso Coppelli, ma anche per loro siamo in attesa di una “menzione d’onore” della giuria, attestato di merito che sarà però comunicato solo tra un paio di settimane.

Soddisfazione per i risultati ottenuti da parte del team di allenatori dei MathGuys del Marconi composto da Giacomo Bertolucci, Jacopo Degl’Innocenti, Giorgia Benassi e Giuseppe Pezzica e grandi elogi a tutti i ragazzi da parte della Dirigente del Marconi, Marta Castagna.