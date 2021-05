«Grazie al personale del Noa per la competenza e la preparazione professionale»

MASSA – La famiglia Valletta e Trippardella ringrazia il personale del Noa per la competenza e la professionalità dimostrata in reparto. “Ci teniamo a rivolgere – si legge nella loro nota – un profondo ringraziamento a tutto il personale medico del reparto di neurologia e rianimazione dell’ospedale Apuano di Massa per l’impegno, la competenza, la preparazione professionale e soprattutto un grande esempio di umanità che raramente si riscontra nelle strutture sanitarie. Con queste righe esprimiamo tutta la nostra soddisfazione e la nostra gratitudine per la qualità dell’assistenza ricevuta alla nostra familiare durante il suo ricovero di oltre un mese presso la struttura”.