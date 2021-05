Assunzioni Regina Elena, l’Usi sostiene lo stato di agitazione

CARRARA – La gestione delle assunzioni da parte dell’amministrazione della Rsa Regina Elena ha portato i sindacati a dichiarare lo stato di agitazione. Una decisione supportata dall’Unione Sindacale Italiana, che fin dall’inizio è stata dalla parte dei lavoratori e dei ospiti delle RSA. “E’ ora di dire basta – si legge in una nota dell’Usi – alle gestioni che sfruttano la situazione drammatica in cui versa il paese, per gli interessi di pochi, assumendo con contratti che ledono la dignità del lavoratore, a favore del Padrone . L’Unione Sindacale Italiana, da il suo pieno appoggio allo stato di agitazione ed un eventuale sciopero, vedendo in esso l’unico strumento che può fare la differenza tra perire sotto il giogo del padrone o sollevarsi e raggiungere una vera parità di diritti dei lavoratori. Lotta di Classe ora e sempre”.