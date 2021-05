Il Comune di Carrara ricorda le 52 vittime dei bombardamenti di Avenza

AVENZA – Lunedì 17 maggio alle ore 10.00, è in programma la cerimonia commemorativa del 77° anniversario dei bombardamenti di Avenza, organizzata dall’amministrazione comunale di Carrara. Il sindaco Francesco De Pasquale assieme a una rappresentanza di Anpi, ricorderà le vittime dei tragici fatti avvenuti nel 1944. Verranno resi gli onori al cippo situato nel parco “Ragazzi del ’44” e, a seguire, alla lapide che ricorda gli alunni che persero la vita sotto il bombardamento, posta presso la ex Scuola Leonardo Da Vinci. A causa dell’attuale situazione sanitaria, la breve cerimonia si terrà in assenza di pubblico. Furono 52 le persone che persero la vita durante i bombardamenti che colpirono Avenza tra il 12 e il 22 maggio 1944: tanti altri cittadini rimasero feriti e ingenti furono i danni causati agli edifici privati e pubblici, tra cui la scuola dell’Avviamento Professionale.