Frana sulla provinciale per Moncigoli, il sindaco Giannetti scrive alla Provincia: «Comune disposto a intervenire»

FIVIZZANO – Il sindaco di Fivizzano (Massa-Carrara) Gianluigi Giannetti scrive alla Provincia dando la disponibilità del Comune di Fivizzano ad intervenire per la rimozione della terra che ostruisce la strada provinciale in località Moncigoli, per poter almeno garantire una viabilità alternata con strumento semaforico.

Giannetti precisa «La situazione è diventata critica e la frana che è avvenuta a gennaio 2020, ancora oggi ostruisce completamente la strada provinciale, strada importante e fondamentale per l’intero territorio Fivizzanese, in particolare per gli abitanti delle frazioni che si trovano lungo la Sp 17. Nei mesi scorsi, conoscendo e comprendendo le difficoltà economiche nelle quali la nostra Provincia versa, a seguito dei tagli fatti dai vari governi, avevo già avviato contatti con gli uffici tecnici provinciali per trovare una soluzione alla possibilità di intervento da parte del Comune di Fivizzano, anticipando la spesa per conto dello stesso ente provinciale».

«Ad Oggi, con la stagione turistica alle porte, – conclude il sindaco Giannetti – abbiamo bisogno di una risposta certa e immediata, non ci possiamo permettere di perdere ulteriore tempo, dobbiamo liberare la strada e ristabilire la viabilità.»