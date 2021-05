Un giro a Colonnata per i Vespa Club di Carrara, Aulla e Lucca

CARRARA – Domenica 16 maggio alle ore 10,45 il Vespa Club Carrara accoglierà gli amici del Vespa Club Lucca e del Vespa Club Aulla presso il parcheggio dell’Esselunga in località Turigliano ad Avenza. In programma un bel Vespa Giro a Colonnata per consolidare l’amicizia e vivere un momento condiviso dopo tanto tempo nel cuore delle Alpi Apuane. Il Vespa Club Carrara aspetta tutti i suoi Soci e tutti coloro che hanno una Vespa a partecipare, in linea con le normative Covid-19 in vigore.