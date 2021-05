Fibromialgia, la “Bagnante” si colora di viola. De Pasquale: «Continuiamo a parlarne»

CARRARA – Mercoledì sera la Fontana della Bagnante di Aldo Buttini si è illuminata con i colori scelti per la Giornata mondiale della Fibromialgia. Per l’occasione il sindaco, la consigliera Tiziana Guerra e una delegazione di AISF – Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica si sono incontrati nei pressi del monumento: «Si tratta di un’iniziativa simbolica per fare luce su una malattia cronica che provoca dolore diffuso, indebolimento e stanchezza ingiustificate. Grazie alla ricerca e alla campagna di sensibilizzazione portava avanti dalle varie associazioni che si occupano di Fibromialgia, oggi siamo a conoscenza di molte più informazioni sulle sue possibili e molteplici cause. Fondamentale è continuare a parlare di questa patologia troppo spesso trascurata» ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale.

«Sul tema della fibromialgia sono personalmente interessata e sto promuovendo su più fronti azioni ed atti che servano a tenere alta l’attenzione sul tema in modo che si possa arrivare al riconoscimento della malattia e dei diritti delle persone che come me ne soffrono. Per farlo, occorre la massima collaborazione fra tutti i soggetti, istituzionali e non, che quotidianamente si confrontano direttamente o indirettamente con questa patologia », ha aggiunto la consigliera Tiziana Guerra, promotrice dell’iniziativa.

In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, che si tiene il 12 maggio, l’Amministrazione ha concesso il patrocinio all’iniziativa di sensibilizzazione promossa dall’Associazione Fibromialgia Italia e all’iniziativa “illumina la fibromialgia” organizzata dall’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica.