Dieci anni fa la demolizione delle case popolari di Caina. L’ex sindaco Zubbani: «Vedemmo accasciarsi un gigante»

CARRARA – Dieci anni fa esatti, il 14 maggio 2011, 75 chili di esplosivo facevano implodere le storiche case popolari di Caina. Un momento che ha segnato la storia della città di Carrara, chiudendo un capitolo con l’auspicio di una ricostruzione in tempi record. Ricostruzione che, tuttavia, alla fine ha richiesto più tempo del previsto. Quella della demolizione fu una tappa necessaria, l’unica via per ridare vita a un complesso popolare fatiscente, risalente ai primi anni del Dopoguerra. Quel giorno, l’allora sindaco Angelo Zubbani, lo ricorda bene. “Assistei alla demolizione dalla collina di fronte, sotto il cimitero di Marcognano, insieme ad altri cittadini che salivano per vedere la scena – ricorda l’ex primo cittadino -. quando i detonatori vennero messi in funzione, i palazzi si inginocchiarono al suolo. Fu proprio come vedere accasciarsi un gigante. Fu una scena per certi aspetti emozionante: non credo si fosse mai vista in città una scena del genere”.

Il problema di Caina era annoso. In quegli anni la giunta Zubbani veniva sollecitata con insistenza ad intervenire da parte degli inquilini che tenevano al decoro e alla pulizia, nei confronti di altri che riempivano soprattutto la parte retrostante di montagne di rifiuti. “Era certamente un luogo da bonificare – spiega l’ex sindaco – e poi, man mano, da riqualificare. Allora insieme ad Erp si decise una soluzione radicale: l’abbattimento con ricostruzione. Io detti l’ok come amministrazione comunale, perché soluzioni “tampone” non avrebbero portato al risultato ottimale”.

Inaugurati nel 2013 (con quasi due anni di ritardo rispetto a quanto previsto nel progetto originario), i lavori di ricostruzione sono terminati ad aprile 2017. Un cantiere che si è prolungato più del dovuto. Tra il ricorso al Tar delle ditte escluse a inizio lavori e l’attesa per la costruzione di un muro di cemento per la sicurezza della struttura nella parte a monte, i tempi si sono inevitabilmente dilatati. “Come accade quasi per ogni ricostruzione, anche quella qualche ritardo se lo portò dietro – ricorda ancora Zubbani -. La pressione era forte, sia da parte delle persone che erano state allontanate temporaneamente e volevano rientrare, sia da parte di chi era in lista di attesa”.

Ed anche l’assegnazione delle case è arrivata con un certo ritardo. Dal giorno del taglio del nastro, ad aprile 2017, alla consegna delle chiavi, sono passati più di due anni. “Alla fine la cosa è stata completata. Adesso che sono fuori dalla scena da quattro anni, non so se le cose funzionano, se chi occupa gli appartamenti usa quel senso di civiltà che bisogna avere nel rispetto di se stessi e degli altri. Quello che so è che delle vecchie case popolari di Caina non rimane la traccia, se non nella memoria di chi ha vissuto una situazione di degrado che non era più sopportabile”.

Il 31 luglio 2019 venivano assegnati i primi 19 appartamenti sui 34 totali realizzati. Quel giorno, accanto al vice sindaco Matteo Martinelli, ai vertici di Erp, e a diversi esponenti del Movimento 5 Stelle di Carrara, c’era anche l’assessore alle politiche abitative Anna Galleni. “E’ stato un momento molto commovente – racconta – Ricordo un uomo che era in emergenza abitativa: entrò in casa e baciò il pavimento, come fosse arrivato in terra sacra. C’erano famiglie con i lacrimoni agli occhi, persone che iniziavano una nuova vita, lasciandosi alle spalle un passato importante di patimento. E’ stato un momento di gioia. La gioia dei bimbi, e della gente che ripartiva”.

Per l’attuale giunta, insediatasi quando il cantiere per la ricostruzione era già aperto da anni, il percorso per arrivare alla consegna delle chiavi non fu dei più semplici. “Quando ci siamo insediati – ricorda Galleni – c’era un grosso problema legato a finanziamenti regionali che non arrivavano. In quel periodo il Comune fece diverse volte avanti e indietro da Firenze per trovare punti di convergenza e arrivare a una soluzione. Erp era il primo ente coinvolto: devo dire che è stata molto capace. E noi l’abbiamo sempre supportata”.

Oggi, a differenza del passato, il complesso popolare sembra vivere un momento di tranquillità. “Non riceviamo segnalazioni, e questo è positivo – riferisce l’assessora -. L’unica cosa che continua a non piacermi, è quel muro in cemento che, secondo me, degrada un complesso bello e moderno. Credo si possa fare qualcosa per migliorarlo da un punto di vista estetico”.