Bombardamenti su Gaza, l’Anpi di Carrara coi palestinesi: «Governo israeliano violento»

MASSA-CARRARA – L’Anpi di Carrara esprime tutta la sua «indignazione e contrarietà verso le azioni violente del governo israeliano rivolte alla repressione della popolazione palestinese. Mano a mano che passano le ore diventa sempre più chiaro che non si tratta dello scontro tra opposte fazioni, bensì del risultato di anni di sopraffazioni da parte di Tel Aviv». Lo afferma in una nota la sezione carrarese dell’associazione partigiani sulla ripresa del conflitto negli ultimi giorni in Medio-Oriente.

«Tanto è vero – afferma l’Anpi – che la protesta verso le politiche governative non coinvolge più solo Gerusalemme, né la sola Gaza, ma ormai si estende a tutte le città che vedono una composizione mista della popolazione e inoltre a protestare non è la sola popolazione arabo-palestinese ma anche una significativa fetta di quella israeliana. Bene sarebbe a questo punto la convocazione straordinaria del Consiglio di Sicurezza dell’Onu al fine di un comune e fattivo appello per l’immediata cessazione delle violenze e il rispetto del diritto internazionale. Tocca ora alle comunità nazionali e internazionali, a cominciare dall’Ue e dal nostro Paese intervenire subito per evitare un massacro a Gerusalemme».

«La politica israeliana di estrema destra di annessioni violente – evidenzia l’associazione – fomentata dai circoli ortodossi più intransigenti, è la vera e unica causa dei drammatici scontri in corso fra coloni fanatici, esercito e polizia israeliana da una parte e un popolo privato di diritti dall’altra. I missili lanciati da Hamas su Gerusalemme in risposta alla repressione israeliana gettano ulteriore benzina sul fuoco, ma non sono la vera causa dell’attuale situazione. Gli attacchi di Israele a Gaza fanno precipitare la situazione. Le ambigue dichiarazioni di Herdogan a sostegno dei palestinesi fanno paventare una tragica estensione del conflitto».

«Il seme della violenza va sradicato. O la soluzione del conflitto israelo-palestinese è pacifica, oppure non avverrà. Questo vuol dire rigoroso rispetto del diritto internazionale. Eppure dal giugno 1967 Gerusalemme Est è occupata da Israele e annessa nel 1980 e i palestinesi di Gerusalemme sono considerati residenti temporanei nelle loro case. Il rilascio dei territori occupati militarmente è la condizione per avviare un processo pacifico che porti alla nascita di due Stati che si riconoscano reciprocamente, e due popoli che vivano in pace, in reciproca sicurezza e nel rispetto della reciproca umanità».

E sul caso interviene anche il Partito Comunista di Massa-Carrara che organizza un presidio per lunedì 17 maggio in piazza Palma. Riportiamo di seguito la nota.

Il Partito Comunista di Massa-Carrara organizza un presidio a sostegno del popolo Palestinese, lunedì 17 maggio ore 16.30 in Piazza Palma a Massa, aperto a tutte le realtà del territorio che vogliono contribuire con la propria presenza e con interventi. Non è un conflitto, questo è un genocidio. Quando da una parte non c’è un esercito, non ci sono aerei, carri armati, navi, ma qualche missile che è poco più di un fuoco d’artificio e dall’altra partire uno degli eserciti più forti del mondo, non c’è un conflitto, ma un genocidio che si sta compiendo sotto gli occhi di tutti, che nella migliore delle ipotesi si girano dall’altra parte, nella peggiore giustificano Israele stravolgendo totalmente la realtà dei fatti e manipolando l’opinione pubblica. In questa situazione, continua imperterrito il genocidio del popolo Palestinese, tra bombardamenti sui civili, saccheggi di villaggi e zone agricole, rapimenti e repressioni violente contro le proteste di sfratto nel quartiere di Sheik Jarrah a Gerusalemme.

Sono decine i palestinesi morti, compresi donne e bambini, migliaia i feriti e gli arrestati in Cisgiordania ed a Gerusalemme dalla repressione israeliana, volta a sradicare i cittadini palestinesi dalla città.

Il governo sionista utilizza ogni mezzo a sua disposizione per reprimere il più duramente possibile le libertà del popolo palestinese, militarizzando sempre di più il territorio e arrivando a bloccare le forniture mediche ed ospedaliere.

Tutto questo avviene col consenso e l’appoggio dell’Unione Europea, degli Usa e dei loro media che continuano a stravolgere la storia facendo diventare vittime i carnefici e viceversa e schierandosi apertamente con la violenza israeliana.