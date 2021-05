«Accelerazione sui vaccini e riduzione contagi e decessi ci spingono a pensare in positivo»

CARRARA – Riceviamo e pubblichiamo il consueto aggiornamento settimanale del sindaco di Carrara Francesco De Pasquale a proposito della situazione covid in città.

Care concittadine e cari concittadini,

Eccoci al consueto appuntamento sull’andamento della pandemia nella nostra città. Secondo i dati dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest oggi abbiamo 190 casi attivi, 29 in meno della scorsa settimana. Si tratta di 174 persone in isolamento domiciliare, 4 ricoverate e 12 in rsa.

Anche questa settimana purtroppo non abbiamo a disposizione il dato puntuale delle vaccinazioni. Sappiamo che l’attività di somministrazione a CarraraFiere procede speditamente. Dalle ore 16 di oggi, venerdì 14 maggio, è aperto il portale di prenotazione per i nati nel 1968 e nel 1969. Domani, sabato 15 maggio, sarà, invece, il turno dei nati negli anni 1970 e 1971 mentre a partire dalla prossima settimana si apriranno le agende per gli over 40.

Colgo l’occasione di questo spazio per una brevissima replica alla polemica sollevata dal Comitato Primo Soccorso e Urgenze sui lavori in programma al polo sanitario di Monterosso. Si tratta di un progetto importante da 13 milioni che, secondo gli accordi presi con l’azienda sanitaria, nel 2026 consegnerà a Carrara una cittadella della salute di eccellenza, composta da un edificio nuovo di zecca e da un Monoblocco adeguato simicamente e ristrutturato. Se siamo arrivati a questo risultato è perché questa amministrazione, insieme alla città tutta, ha fortemente voluto una soluzione che riconoscesse a Carrara un ruolo importante nella sanità locale. Gli iter dei due edifici, vecchio e nuovo, sono stati studiati per per procedere in parallelo senza sottrarre servizi alla città. Quindi confermo e rinnovo il mio impegno a vigilare affinché i patti siano rispettati.

Tornando al tema covid, nell’ambito delle iniziative di contrasto alla crisi economica innescata dalla pandemia, da questa settimana abbiamo attivato la procedura “agile” per l’installazione delle pedane dei pubblici esercizi. Dopo la semplificazione delle procedure per ombrelloni, sedie e tavoli e gli sgravi sull’utilizzo del suolo pubblico, proseguiamo quindi il nostro lavoro per agevolare bar e ristoranti, così duramente colpiti dai lockdown. Sappiamo che questa azione, tra occupazione di parcheggi e chiusure di strade, comporta qualche disagio per automobilisti e residenti. E’ però fondamentale che in questo momento, per lasciarci alle spalle le difficoltà e per ripartire, tutti siano pronti a superare le piccole seccature e dimostrare concretamente il proprio senso di comunità.

L’accelerazione della campagna vaccinale e la flessione di decessi e contagi devono spingerci a pensare in positivo e a essere fiduciosi nel futuro. Tutto questo senza mai allentare troppo l’attenzione. Anche per questo alla vigilia del fine settimana vi rilancio l’invito ad attenervi sempre alle norme di contenimento dei contagi, avendo cura di indossare la mascherina, di lavarvi spesso le mani e mantenere le distanze. La battaglia contro il coronavirus non è ancora finita.