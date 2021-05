Scoliosi, le visite gratuite arrivano alla alla Farmacia comunale 3 di Massa

MASSA – Le farmacie comunali di Massa, in collaborazione con il Cps, Centro Psicologia e Sport di Marina di Carrara, promuovono una campagna di screening totalmente gratuita dedicata in modo specifico alla ricerca della scoliosi e dei dismorfismi della colonna vertebrale nel bambino dai 6 anni e nell’adolescente fino ai 18 anni.

La scoliosi è una patologia che colpisce circa il 3 per cento della popolazione mondiale e che in taluni casi può portare a conseguenze gravi e invalidanti. È inoltre stimato che circa l’80% delle scoliosi viene diagnosticato tardivamente, ovvero quando la patologia sta già causando problematiche di difficile trattamento o ha già intrapreso una evoluzione faticosamente arginabile. Diagnosticare una scoliosi precocemente diventa quindi di fondamentale importanza per garantire a chi ne soffre una vita quanto più possibile al riparo da queste complicazioni e soprattutto lontano da pratiche mediche e chirurgiche molto invasive.

Il dottor Stefano Pollina, esperto di queste patologie nell’età evolutiva, sarà disponibile per una visita volta ad identificare queste problematiche e per proporre le misure di ginnastica personalizzata attiva, volte a controllare l’evoluzione della casistica, per uno sviluppo armonico della colonna vertebrale fino all’età adulta. Dopo il successo del primo evento presso la farmacia comunale 1, venerdì 14 maggio dalle ore 14:30 alle ore 19:30 e sabato 15 maggio dalle ore 9 fino alle ore 19:30, sarà la volta della farmacia comunale 3, all’interno del centro commerciale MareMonti. Il punto vendita ospiterà gli appuntamenti specialistici che sono prenotabili da subito recandosi di persona in farmacia o chiamando il numero 0585 258923.