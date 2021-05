CARRARA – La piscina coperta di Marina di Carrara riapre i battenti per permettere l’attività di allenamento agli atleti agonisti del territorio. Le società che hanno ricevuto l’autorizzazione ad utilizzare la piscina sono tenute a rispettare le norme covid e a controllare che i propri associati vi si attengano, dall’attività in vasca agli spogliatoi. L’accesso sarà limitato ad agonisti e staff non saranno ammessi accompagnatori.

«La piscina coperta di Marina riapre a seguito di un importante intervento di ristrutturazione e adeguamento che ha riguardato non solo la vasca ma anche gli spogliatoi. Abbiamo investito circa 140mila euro apportato migliorie importanti sia in termini di vivibilità dell’impianto sia per la sicurezza: abbiamo infatti adeguato l’impianto per il ricambio dell’aria, quello elettrico e quello idraulico» ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici con delega allo sport, Andrea Raggi spiegando che quello di questa settimana è «solo un primo passo».

«Per ora ripartono gli agonisti poi quando raggiungeremo una copertura vaccinale massiccia, riapriremo la piscina anche al resto della cittadinanza, che potrà fruire degli spazi tirati a lucido dopo i lavori che sono stati realizzati. Il tutto in attesa di poter avviare per l’estate anche l’attività nelle vasche all’aperto dove sono in fase di realizzazione i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche» ha anticipato l’assessore. Le associazioni sportive Asd Nuoto Club Apuania e Uisp Desport hanno ricevuto il calendario delle giornate in cui la piscina sarà a loro disposizione: una tabella che va da lunedì a sabato, dalle 9 alle 20.30.