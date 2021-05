Dalla conduzione di gru mobili al soccorso aziendale, tutti i corsi in partenza con Cna

MASSA CARRARA – Un ciclo di corsi promossi da Cna rivolti ai datori di lavoro e ai dipendenti. I corsi in partenza riguardano l’aggiornamento degli addetti alla conduzione di gru mobili, autocarri e semoventi, che si svolgerà in modalità online (validità 5 anni) su piattaforma Zoom in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 18.30.

Cna Massa Carrara informa, inoltre, che sono in fase di programmazione corsi di primo soccorso aziendale e aggiornamento, corsi Haccp che sostituiscono il libretto sanitario, corsi per diventare Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ma anche anti-incendio e primo soccorso.

Per informazioni o ricevere la scheda di iscrizione contattare 0585/852935-32-43; cna.carrara@cna-ms.it.

Per informazioni Stefania Favilli allo 0585-852932 oppure via mail scrivendo a favilli@cna-ms.it