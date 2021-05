Certificato verde, come funziona quello nazionale e quando arriverà quello europeo

TOSCANA – Con un milione di toscani vaccinati e oltre 200mila guariti i green pass che dovrebbero circolare in Toscana sono all’incirca 1,210 milioni e consentirebbero gli spostamenti in regioni di qualunque colore e all’interno degli Stati Ue senza dover necessariamente scontare periodi di quarantena. Il certificato di vaccinazione rilasciato dalla Asl ha una validità di 6 mesi, così come quello di guarigione con il periodo di validità che scatta dalla data di fine isolamento.

Il pass verde nazionale sarà rilasciato anche a chi effettua un tampone (molecolare o anti-genico rapido) ed è valido per le 48 ore dalla data del test.

Il vero e proprio pass, però, sarà quello europeo, che arriverà a metà giugno attraverso una piattaforma digitale. Nel frattempo l’Italia lo introdurrà per i turisti europei, americani e israeliani in ingresso nel nostro Paese già a partire dal 15 maggio (in questa data scade l’ordinanza del ministro Speranza che impone la quarantena a chi arriva dall’estero).