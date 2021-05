Anche Carrara aderisce alla Giornata mondiale della fibromialgia

CARRARA – L’amministrazione comunale di Carrara ha concesso il patrocinio all’iniziativa di sensibilizzazione sulla fibromialgia e sulla sensibilità chimica multipla, promossa dall’Associazione Fibromialgia Italia e all’iniziativa “illumina la fibromialgia” organizzata dall’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica.

In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, che si tiene il 12 maggio, l’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, in particolare, ha richiesto al Comune di partecipare all’iniziativa “Illuminiamo la Fibromialgia”, che consiste nell’illuminare di viola piazze e monumenti in tutta Italia con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente. Per l’occasione sarà illuminata di viola la fontana della bagnante di Aldo Buttini (conosciuta come La Venere), in Largo XXV Aprile, grazie alla collaborazione di Nausicaa spa.

L’amministrazione comunale, che intende sostenere tutte quelle azioni che hanno come obiettivo il benessere della cittadinanza, ha ritenuto importante accogliere la richiesta delle due associazioni per l’alto valore di sensibilizzazione e informazione su una tematica di valenza pubblica e socio-sanitaria poco conosciuta.