Servizio Civile, un posto nella Pubblica assistenza “Concordia” di Fosdinovo

FOSDINOVO – La Pubblica Assistenza “Concordia” Fosdinovo, all’interno del bando per il Servizio Civile Regionale 2021, accoglierà un giovane nel proprio organico.

La presentazione delle domande scade il 28 maggio prossimo. Per partecipare, serve un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, mentre il periodo di impiego avrà la durata di 12 mesi con un servizio non inferiore alle 30 ore settimanali e un rimborso previsto è di 433 euro mensili.

Dopo la presentazione delle domande, che dovranno pervenire online tramite piattaforma della Regione Toscana, l’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze regionale avvierà i colloqui con le relative graduatorie per poi far iniziare l’attività dei quattro giovani risultati idonei, nei prossimi mesi.

Il Servizio Civile in “Concordia” permetterà ai giovani di svolgere attività socio-sanitarie e di carattere di emergenza-urgenza dopo la relativa formazione e i corsi predisposti per potersi approcciare al Settore. Tra questi, i ragazzi ne svolgeranno uno specifico per divenire Bls-D esecutori, diventando così idonei all’utilizzo del Dae (Defibrillatore Automatico Esterno).

Per informazioni l’associazione invita a chiamare il numero 0187/670079 o a visitare il sito www.pubblicaassistenzaconcordia.blogspot.com o la pagina Facebook P.A. “Concordia” Fosdinovo.