Digitale e prenotazioni online, la Pubblica assistenza di Carrara offre uno sportello informativo

CARRARA – La tecnologia al giorno d’oggi è alla base della quotidianità, e tutto ciò che veniva svolto un tempo in modalità cartacea oggi è stato sostituito con il digitale. Per quanto semplice e intuitiva non tutti sono in grado svolgere operazioni in questa modalità. La Pubblica Assistenza di Carrara, da sempre al servizio della cittadinanza, anche in questa occasione vuole rendersi disponibile adattandosi allo sviluppo tecnologico e dando un’ulteriore aiuto alle persone bisognose mettendo a disposizione i propri mezzi.

Dal 3 maggio 2021 la Pubblica Assistenza di Carrara, infatti, aprirà uno sportello informativo, presso la sede di via Roma 23, con il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8 alle 13, il giovedì dalle 14:30 alle 19:30. L’idea è quella di rendere nel prossimo futuro fruibile questo servizio anche nelle sedi della sezione di Avenza e di Marina di Carrara.

È preferibile accedere allo sportello tramite prenotazione, che può essere effettuata telefonicamente al numero verde 800 982 118 attivo 24 ore su 24.