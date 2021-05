CARRARA – È stato appena ultimato il primo campo da padel del Key Padel Center Carrara, la realtà dedicata a questo sport che sta riscuotendo sempre più successo anche nella provincia di Massa-Carrara e che «fa della qualità il suo punto di forza» affermano i gestori. Situato in viale XX Settembre 23, nell’area antistante la palestra Balance alle porte di Carrara, il nuovo campo «rappresenta il top della produzione Italian Padel, azienda leader nell’ambito delle strutture dedicate al padel. Il nome Outdoor panoramico – racconta Roberto Balderi, proprietario e responsabile del complesso – lascia intendere la sua caratteristica principale, ovvero la presenza di un’unica struttura in vetro multistrato infrangibile lungo il fondo campo che garantisce una visibilità libera da ogni ostacolo e una sicurezza totale secondo le norme vigenti».

«In più – aggiunge – il manto in sabbia silicea ceramizzata e dello stesso colore del tappeto sottostante, dona al campo un’aderenza ed un visibilità della pallina senza pari. Stiamo aspettando l’installazione di un servizio di registrazione e streaming in tempo reale del match su tutte le piattaforme digitali tramite un’app in regalo a tutti i nostri clienti: la registrazione sarà accompagnata ad una analisi approfondita della performance di gioco di ogni partecipante e addirittura alla possibilità di visualizzare il rimbalzo della pallina durante la partita. Un’occasione per divertirsi riguardando gli highlights della partita con gli amici ma anche uno strumento utile per la crescita personale e per lo sviluppo professionale dei tornei dedicati a questo bellissimo sport».

«Siamo così soddisfatti – continua Balderi – che abbiamo deciso di regalare delle sessioni da 60 minuti fino a martedì 11 maggio compresi a chiunque vorrà provare il campo. È sufficiente collegarsi al nostro sito web e prenotare una sessione di benvenuto disponibile nella sezione ‘Prenota il tuo campo’ del portale”. Sul sito www.keypadelcarrara.com sono aperte le prenotazioni delle sessioni giornaliere da 90 minuti (le quali vengono eseguite esclusivamente online) che inizieranno da mercoledì 12 maggio, giornata dell’inaugurazione ufficiale, dalle ore 8:00 alle ore 21:30 (fino alle 23:00 in assenza di coprifuoco)».

«Sono in previsione – conclude Balderi – anche i servizi online di prenotazione, noleggio e vendita attrezzatura assieme a, ovviamente, le lezioni private e i corsi da parte di istruttori certificati Fit, l’allestimento di un area relax a bordo campo ed è già attiva la possibilità di usufruire dell’area gym low cost all’esterno della struttura».