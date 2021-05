Uffici comunali di Avenza, via ai lavori: riapertura a giugno

AVENZA – Riaprirà i battenti a giugno la delegazione comunale di Avenza, in via Sforza 7. Partiranno infatti a breve e si articoleranno per una durata di circa un mese i lavori di adeguamento alle norme anti-covid-19 degli uffici comunali. Gli interventi sulla ex circoscrizione hanno un importo complessivo di 6mila euro e prevedono la realizzazione di un divisorio dotato di asola passacarte, mensola e foro passavoce con protezione e parete divisa in quattro specchi di cui tre dotati di asole passacarte e dei fori passavoce con protezione.

«Si tratta di opere indispensabili alla riapertura della sede – ha spiegato l’assessore alle Opere Pubbliche Andrea Raggi – e che sono finalizzate al rispetto delle normative anti Covid, garantendo così maggiore sicurezza sia agli utenti sia ai dipendenti della sede comunale».