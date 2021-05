Nuovo programma radio sul tema dei rifugiati: selezioni anche a Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Partirà nelle prossime settimane sul territorio di Massa-Carrara, coinvolgendo anche le vicine Lucca e La Spezia, il progetto “Il Redattore errante” ideato dal Circolo Radioattiva – editore di Contatto Radio – Popolare Network e sostenuto dal Programma PartecipAzione 2021 realizzato da INTERSOS e dall’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Un progetto radiofonico e di formazione per la promozione della protezione e della partecipazione attiva dei rifugiati alla vita economica, sociale e culturale in Italia, per il quale Contatto Radio – Popolare Network lancia la selezione di 6 persone, preferibilmente con status di rifugiato.

Il Circolo Radioattiva è stato selezionato tra 7 associazioni a livello nazionale le cui proposte verranno finanziate dal Programma PartecipAzione 2021. Il progetto “Il Redattore errante” prevederà l’emissione radiofonica sul tema dei diritti dei rifugiati in Italia e dell’integrazione sociale attraverso un laboratorio rivolto a cittadini stranieri, ma anche e soprattutto la possibilità per alcuni rifugiati/e di partecipare ad una percorso di formazione che include la scrittura e gestione di progetti, fundraising, comunicazione e public speaking e protezione dei rifugiati. Il progetto ha l’obiettivo di dotare i partecipanti di strumenti di alto livello su cosa è un’associazione, come si gestisce, come si finanzia, come presenta progetti e li rende operativi ed anche come li comunica. Tutto questo per rendere le persone che parteciperanno e le associazioni degli strumenti idonei al raggiungimento dei propri obiettivi sul territorio italiano.

Possono candidarsi alla selezione, da cui verranno scelti un minimo di 3 ed un massimo di 6 partecipanti, i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, casi speciali, protezione sussidiaria o asilo politico (che avranno la priorità) che siano residenti nei territori di Massa-Carrara, Lucca e La Spezia. Per candidarsi bisognerà inviare entro il 19 maggio una email a all’indirizzo amministrazione@contattoradio.it, completa di una breve presentazione personale, e del proprio riferimento telefonico e con allegato una copia del permesso di soggiorno. Richieste di chiarimento saranno possibili, sempre via email, entro mercoledì 18 maggio. Le selezioni si terranno nei giorni 21 e 22 maggio in modalità online, mentre la formazione si terrà dal lunedì 24 maggio 2021 con termine il 30 settembre, sempre in modalità prevalentemente online a causa dell’attuale contesto sanitario. Tutta la attività di formazione è gratuita ed eventuali spese collegate alla stessa sono rimborsate ai partecipanti. Richieste di chiarimento in merito ai risultati delle selezioni saranno possibili, sempre via email a amministrazione@contattoradio.it, entro il 18 maggio.

Il Programma PartecipAzione – Azioni per la protezione e la partecipazione dei rifugiati, è un programma di capacity building ed empowerment realizzato da INTERSOS e UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che mira a rafforzare le competenze di associazioni di rifugiati e di organizzazioni radicate sul territorio che promuovono la partecipazione attiva dei rifugiati.