«Noa e Opa: la sanità che funziona. I nostri ospedali sono un esempio»

MASSA-CARRARA – La sanità che funziona. Può riassumersi così il messaggio che intende mandare il cittadino apuano Gianfranco Oligeri, stanco di cronache che riportano spesso “lamentele e “denunce” di cittadini in merito a disfunzioni della sanità, e in particolar modo quella ospedaliera”. “Per cui ritengo doveroso – scrive in una nota – invero porre all’attenzione quelle che sono eccellenze vissute del sistema medico sanitario. Preliminarmente occorre evidenziare l’abnegazione e la professionalità di tutti gli operatori, ossia le squadre composte da coloro che assistono i degenti fino ai medici e responsabili dei reparti. Questo determina una garanzia come di fatto risulta essere il Noa”.

“Se assieme al Noa – aggiunge – ricordiamo le capacità dell’Opa, come residenti di questa provincia possiamo oggettivamente affermare che la nostra realtà è un esempio invidiabile. In tale contesto ho, seppure indirettamente, constatato in particolare l’umanità e la capacità dei medici dei reparti di neurologia e di urologia. Al riguardo un dovuto ringraziamento e sinceri complimenti al dr. Vittorio Vocaturo, per la vocazione vera e capace che dimostra quotidianamente anche nei rapporto umani con i pazienti e loro familiari”.