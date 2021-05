Altra settimana di zona gialla per Massa-Carrara e tutta la Toscana: Rt a 0,88

MASSA-CARRARA – Altra settimana di zona gialla per Massa-Carrara e tutta la regione Toscana. La conferma arriva dal monitoraggio della cabina di regia che ogni venerdì analizza la situazione nelle varie regioni per decretare poi i colori per la settimana successiva. L’indice Rt in Toscana al momento si attesta a 0,88. Automatica dunque la conferma del colore giallo per la settimana che va dal 10 al 16 maggio.

