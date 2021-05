La Croce Azzura di Montignoso è alla ricerca di volontari

MONTIGNOSO – La Croce Azzurra di Montignoso è alla ricerca di volontari. Federico Berti, presidente protempore dell’associazione, lancia l’appello ai concittadini: «L’appello è rivolto a tutti i concittadini che si vogliono adoperare per gli altri, specialmente per persone fragili, donando un po’ del loro tempo libero. L’appello parte da chi lo sta già facendo ed ha costituito, nel 2019, la grande famiglia della Pubblica Assistenza Croce Azzurra di Montignoso, a pochi giorni dall’acquisto di un nuovo automezzo Fiat Doblò accessoriato di una pedana idraulica appositamente per eseguire servizi di persone che necessitano di essere trasportate in carrozzina per patologie varie».

«Ad oggi l’associazione è coperta da una ventina di volontari, di cui una decina già attivi. La grande famiglia della Croce Azzurra ha voglia di allargarsi ancora per essere sempre pronta ad ogni esigenza di cui i cittadini hanno bisogno. Se qualcuno avesse voglia di mettersi in gioco con questa esperienza di volontariato non esitati: può presentarsi presso i nostri uffici di via Intercomunale 7, vicino al Conad di Cinquale, oppure chiamare al numero telefonico 0585 807120 . Nei prossimi mesi partirà il corso di livello base ed avanzato per effettuare servizi di emergenza. Non è stato possibile effettuare il corso in questo periodo per via della pandemia. Le porte della sede sono aperte a chi vuole sentirsi utile. Essere volontari è un’esperienza unica che ci arricchisce molto e quando una persona riesce a dire “grazie di tutto per quello che fate ogni giorno” ti senti importante».