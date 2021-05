MARINA DI MASSA – Il Consorzio balneari Massa esprime preoccupazione in merito al progetto riguardante il fosso di Poveromo. «Abbiamo appreso dai giornali del progetto del nuovo impianto idrovoro previsto sul fosso di Poveromo» intervengono i balneari del Consorzio. «Premesso che saranno i tecnici a valutare la bontà dell’opera, ci preoccupa, così come hanno espresso le numerose associazioni e i gruppi di cittadini intervenuti sul tema, il forte impatto ambientale che il progetto potrebbe produrre su questo tratto di costa».

«Da quanto è stato scritto, infatti – affermano i balneari – questi lavori causerebbero una forte riduzione degli spazi della spiaggia libera adiacente al fosso di Poveromo, tratto di arenile che deve essere difeso e tutelato, soprattutto in una zona che ultimamente è stata colpita da una forte erosione. La spiaggia libera è un servizio fondamentale per garantire a tutti di vivere il mare in libertà. Un altro aspetto riguarda le mareggiate. Ormai il mare arriva in prossimità delle nostre strutture e chiediamo che venga fatta chiarezza sull’impatto e sulle conseguenza che questo progetto potrebbe avere su questi fenomeni marini».

«Non avendo avuto modo di essere a conoscenza della progettazione finale, ci chiediamo se non occorra un processo partecipativo che possa coinvolgere l’intera comunità preoccupata per il proprio territorio. La zona di Poveromo, inoltre, è caratterizzata ancora da un’abbondante vegetazione e da una scarsa edificazione che rendono questo rione un gioiello della costa massese da tutelare. Da quanto appreso dai giornali, inoltre, sembra che la tempistica dell’intervento sia prevista per l’estate 2021. In una località a vocazione turistica possibile che non si riesca a pianificare i lavori quando non ci sono i turisti? Quale immagine del territorio vogliamo dare? Capiamo e condividiamo l’importanza di garantire la sicurezza idraulica del territorio e ci auguriamo che tale obiettivo possa essere raggiunto senza impattare così fortemente sulla bellezza di questa parte della nostra costa».