Teatro Animosi, in partenza i lavori per il ripristino del Ridotto

CARRARA – Inizieranno lunedì i lavori di manutenzione straordinaria al Ridotto del Teatro degli Animosi. L’intervento punta a restituire a questo spazio il giusto decoro attraverso una serie di lavorazioni che mirino a minimizzare l’impatto che le opere sull’impiantistica hanno avuto sugli ambienti interni, vista anche la presenza della scala monumentale in marmo.

«Si tratta di un intervento che ha soprattutto finalità estetiche: l’adeguamento del Teatro ha imposto la necessità di rinnovare gli impianti e questo, nel caso del Ridotto, ha comportato qualche sacrificio in termini di decoro. Con queste opere andiamo a rimediare, “nascondendo” cavi, tubature e cablature» ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Raggi.

Oltre a queste opere verrà effettuato anche il consolidamento del solaio esistente, in un intervento affidato a fine dicembre e che partirà dalla prossima settimana, per snodarsi su una durata di circa 45 giorni. Oggi inoltre l’amministrazione comunale ha approvato due delibere per la presa d’atto delle risultanze dei certificati di collaudo di alcuni lavori, affidati nel 2012 e nel 2015 e oggetto di riserve, andando così a risolvere una serie di divergenze scaturite con l’appaltatore ormai diversi anni orsono.