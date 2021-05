Belen Rodriguez a Carrara per un servizio fotografico, set blindatissimo

CARRARA – Belen Rodriguez è a Carrara e ci resterà fino a venerdì per uno shooting fotografico. Le cave saranno il set di una campagna di moda con protagonista la modella argentina. Dopo gli scatti sullo scenario tropicale delle Maldive, Belen sarà impegnata per alcuni giorni di maggio nella città dei marmi e in particolare alle cave. Le foto saranno per una campagna pubblicitaria, probabilmente per uno dei suoi brand. Il set è blindatissimo, come l’hotel Michelangelo dove la showgirl è ospitata in questi giorni insieme al suo entourage.