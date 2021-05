Autorità portuale, Sommariva propone l’uscente Di Sarcina come segretario generale

MARINA DI CARRARA – È stato convocato il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Ligure Orientale per il giorno 14 maggio e, per informazione, l’Organismo di Partenariato, il giorno 13 maggio, per comunicare la proposta di nomina, da parte del presidente, Mario Sommariva, del Segretario Generale.

Il presidente proporrà la nomina dell’attuale SG, Francesco Di Sarcina. Di Sarcina, è stato Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale dal giugno 2017 con la presidenza di Carla Roncallo. Nell’ottobre 2020 è stato nominato Commissario Straordinario dell’Ente di via del Molo a seguito delle dimissioni della presidente. Con la nomina del nuovo presidente, Mario Sommariva, ha mantenuto le funzioni di segretario generale.