Videoconferenza Pabe, il Comune respinge le accuse: «Nessuna volontà di limitare la partecipazione dei cittadini»

MASSA – “Nessuna volontà di limitare la partecipazione dei cittadini”. Riguardo alla videoconferenza sui Pabe in programma domani, giovedì 6 maggio alle 17.30, il Comune di Massa ha parlato chiaro, respingendo al mittente le accuse di alcuni esponenti dell’opposizione circa una presunta volontà di impedire o limitare la partecipazione dei cittadini. “La videoconferenza di giovedì – spiegano da Palazzo Civico – è stata programmata come momento informativo sul procedimento. Successivamente gli atti, una volta approvati dalla Ccp Urbanistica, verranno trasmessi al Consiglio Comunale per l’adozione dello strumento pianificatorio. Dopo l’adozione da parte del Consiglio Comunale la documentazione relativa ai Piani (materiale di studio e atti amministrativi conseguenti) sarà pubblicata all’albo e in Trasparenza come prevede la legge e resa accessibile, anche in forma digitale, attraverso il sito del Comune per la consultazione da parte di tutti i potenziali interessati. La fase partecipativa del procedimento con la possibilità di presentare osservazioni seguirà dunque l’adozione dello strumento da parte del Consiglio Comunale e si avvierà formalmente con la pubblicazione dell’atto di adozione sul Burt”.

“Ne consegue quindi – prosegue l’amministrazione comunale – ed è bene chiarirlo, che quella di giovedì è solo una prima conferenza di presentazione dello studio e della progettazione elaborata dagli incaricati del Centro di Geotecnologie dopo l’avvio del procedimento che è partito formalmente nell’aprile 2019. Sono inoltre previsti gli interventi dei dirigenti comunali della Pianificazione Territoriale Arch. Stefano Francesconi e del Patrimonio Dott. Maurizio Tonarelli, che spiegheranno i passaggi procedimentali e gli spazi partecipativi previsti dalla legge per la formazione dei Pabe. L’Amministrazione Comunale, pertanto, respinge al mittente le accuse formulate da alcuni esponenti dell’opposizione, circa una presunta volontà di impedire o limitare la partecipazione dei cittadini al procedimento dei Pabe, in quanto tale partecipazione verrà svolta, come sopra esplicato, nelle forme e nei tempi previsti dalla legge”.