Torna il ‘Pacchetto scuola’ a Montignoso: fino a 300 euro di aiuti per studente

MONTIGNOSO – Fino a 300 euro di aiuti per studente: torna il Pacchetto Scuola 2021\22 del Comune di Montignoso. Obiettivo? «Garantire il diritto allo studio – spiega l’Assessore Giorgia Podestà – con questa misura, finanziata dalla Regione Toscana, cerchiamo di sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica con un supporto economico per i libri scolastici, materiale didattico e i servizi che i nostri istituti garantiscono per i nostri alunni e alunne. Come sempre alla base del bando c’è un criterio di progressività e di assistenza alle famiglie con minor capacità economica, ovvero tutti i soggetti che non superano i 15.748,78 euro di Isee».

Il “Pacchetto Scuola” è destinato agli studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali, oppure a percorsi di Istruzione e Formazione Professionali (IeFP) presso una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata.

Il contributo massimo erogabile è fissato in 300 euro a studente per qualunque classe di iscrizione.

«Abbiamo mantenuto le stesse procedure dello scorso anno – continua Podestà – in modo da riuscire ad erogare il contributo possibilmente in corrispondenza dell’inizio dell’anno scolastico. Per questo motivo le famiglie interessate potranno presentare la domanda di contributo fino al giorno 12 giugno 2021».

Come ogni anno, per presentare la domanda, i cittadini potranno consultare il sito Web del Comune di Montignoso all’interno della sezione “Scuola e Istruzione”, per visione del bando e delle modalità previste per la richiesta del pacchetto scuola. La domanda potrà essere presentata all’Ufficio Protocollo o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it. Per eventuali informazioni scrivere alla seguente mail giuseppe.tonarelli@comune.montignoso.ms.it oppure telefonare ai numeri 05858271202 – 05858271201.