Salute e benessere: due visite gratuite alla farmacia “La Prada” di Avenza

CARRARA – Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere dei cittadini. Il prossimo appuntamento sarà dedicato alla posturologia e ai disturbi dell’equilibrio. La dottoressa Antonella Principe sarà in farmacia per valutare l’appoggio del piede attraverso la pedana podobarostabilometrica e la cervicale con il cervical test. L’iniziativa si svolgerà venerdì 7 maggio alla farmacia “La Prada” di Avenza dalle 16 alle 18.30.

Nella stessa farmacia, sabato 8 maggio, sarà poi la volta della giornata dedicata all’alimentazione: dalle 15 alle 18.30 sarà possibile incontrare la dottoressa Alessandra Parasole, nutrizionista, che fornirà una consulenza gratuita. Entrambi i servizi sono su prenotazione chiamando il numero 0585 53161 o recandosi direttamente in farmacia.