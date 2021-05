CARRARA – “Un paradiso di marmo” (“marble paradise”, per l’esattezza, in lingua originale). Si legge nella didascalia di una foto che l’influencer da quasi 5 milioni di follower Giulia De Lellis ha pubblicato ieri sul suo profilo Instagram. Una foto che la ritrae alle cave di Carrara con indosso un lungo vestito bianco. Ai piedi scarpe eleganti col tacco, in mano una borsa azzurra.

Si tratta in realtà di un ritorno in terra apuana. Alle cave, infatti, la De Lellis aveva già posato per la linea di pigiami dello stilista carrarese Ludovico Torri. Adesso, invece, sta lavorando ad un progetto personale in collaborazione con l’azienda carrarese Sagevan e che uscirà in estate.