Matteo Tarabella confermato alla guida di Assocamping Toscana Nord

MASSA – Matteo Tarabella, titolare del Campeggio Aurora di Marina di Massa, è stato confermato

alla guida di Assocamping Toscana Nord. L’elezione è avvenuta in occasione dell’assemblea elettiva svoltasi in remoto per le disposizioni anticovid.

“Ringrazio i colleghi per avermi ancora una volta indicato alla presidenza di questo sindacato – ha detto Tarabella subito dopo l’elezione – e come ho già fatto nel precedente mandato mi metterò a disposizione con impegno ed entusiasmo. Veniamo da un anno drammatico che sicuramente trasformerà il modo di fare turismo e di conseguenza il modo con cui le strutture ricettive dovranno ricevere la clientela. La nostra forza è quella di disporre di aree immerse nella natura, in cui è più facile il distanziamento. Ci prepariamo ad una stagione estiva ancora con tante incertezze – ha concluso il presidente – ma con molto più ottimismo di un anno fa. Ottimismo portato dai vaccini la cui campagna di somministrazione deve compiere l’accelerazione definitiva. Con una concretizzazione anche del pass vaccinale con regole più precise che diano nuovi stimoli agli spostamenti anche dall’estero”.

L’assemblea elettiva ha provveduto anche alla nomina della presidenza che accompagnerà fino al 2025 Tarabella, così composta: Marco Lucetti del Camping Sogno di Marina di Massa, Simone Carlini Camping Linus di Marina di Massa, Fulvia Cavagni Camping Lilly Pineta di Marina di Massa, Marco Basteri Campeggio Città di Massa, Michele Montemagni Camping Bosco Verde di Viareggio, Andrea Zoli Camping Italia di Viareggio, Alessandro Burchi Camping Saint Michel Tirrenia e Luca Giavanni Campeggio Pineta al Calambrone.