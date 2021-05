«Apertura supermercati, brutto voltafaccia dalla Regione: ora Giani dia spiegazioni»

TOSCANA – Confermato lo sciopero e l’astensione dal lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici della media e grande distribuzione per domani, primo maggio. E nel frattempo è polemica sulla “preveggenza” di alcune aziende che, alcune ore prima dell’ordinanza regionale che consentiva l’apertura dei supermercati, avevano informato i loro clienti sui social che sarebbero state aperte, con orari poi successivamente inseriti nell’ordinanza. “Chiediamo che a spiegarci come sia stato possibile questo evidente episodio ai limiti del paranormale, sia il Governatore Giani – esordiscono i segretari toscani di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, rispettivamente Stefano Nicoli, Alessandro Gualtieri, Marco Conficconi. “Quando nel comunicato di ieri abbiamo parlato di ‘una politica inaffidabile e completamente in mano alla lobby della grande distribuzione e delle associazioni datoriali del commercio” evidentemente avevamo colto nel segno”.

“La sensazione, assai sgradevole – continuano i tre – è che la Regione agisca sotto dettatura di pochi soggetti economici e delle loro potenti associazioni datoriali, più che tenere conto dei diritti dei lavoratori e del bene dei cittadini che li hanno eletti, in nome e per conto dei quali dovrebbero governare. Di certo questa scelta scellerata, compiuta oltretutto con un bruttissimo voltafaccia, dimostra come le ragioni dei registratori di cassa pesino più di quelle della storia, della sicurezza e dei valori del mondo del lavoro. E’ doloroso constatarlo alla vigilia del Primo Maggio”.