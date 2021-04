Un mezzo per il trasporto di pazienti in carrozzella: continua l’attività della Croce Azzurra di Massa e Montignoso

MASSA – La pandemia non frena le innumerevoli ed ammirevoli attività della Pubblica Assistenza Croce Azzurra di Massa e Montignoso. L’associazione ha infatti acquistato un moderno e funzionale Fiat Doblò, dotato di pedana elettrica, per il trasporto di pazienti in carrozzella, che si aggiunge ad automezzi speciali e di ambulanze già presenti nel loro parco mezzi.