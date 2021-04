Pari opportunità, Comuni lunigianesi uniti contro la violenza di genere

AULLA – Il problema della violenza di genere è sempre attuale e molto diffuso, ed è per fornire gli strumenti adatti a risolverlo che il Comune di Aulla, oggi, ha riunito tutti i delegati alle Pari Opportunità dei Comuni della Lunigiana. L’obiettivo è quello di garantire alle persone vittime di qualsiasi tipo di violenza un appoggio concreto e solido. Fare rete è la parola d’ordine per riuscire a realizzare scopi comuni utili all’intera comunità lunigianese.

A trainare il progetto la delegata alle Pari Opportunità dell’Ente aullese Marina Pratici, coadiuvata dalla presidente della Consulta delle Donne Sabrina Erta e dalla sua vicepresidente Marusca Bonini. Presenti anche Alessandra Grandetti per il Comune di Fivizzano, Barbara Germi per il Comune di Licciana Nardi, Serena Olivieri per il Comune di Filattiera, Valentina Griva per il Comune di Tresana e Rita Innocenti per il Comune di Casola, che hanno condiviso le proprie esperienze: numeri d’ascolto, corsi di autodifesa e iniziative dimostrative che possano educare alla non violenza.

Uno dei punti fondamentali del programma sarà quello di sensibilizzare e prevenire il fenomeno della violenza per contribuire a eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni, stereotipi e supportare la parità di genere per affermare i principi di uguaglianza. Questo punto sarà affrontato anche da due professionisti: dalla psicoterapeuta Simona Adorni e dallo psicologo Massimiliano Compagnone, che dialogheranno con i più giovani, andandoli a incontrare nel loro ambiente.

“Dalle Pari Opportunità – è intervenuto il Sindaco di Aulla e Presidente dell’Unione dei Comuni Roberto Valettini – si punta ad aprire alle opportunità del territorio. La Lunigiana si mette in gioco con contenuti, obiettivi e valori che se trattati in sinergia possono essere più compresi e, dunque, più utili alle nostre comunità.”