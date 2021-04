Come allenarsi quando si ha poco tempo

Tenersi in forma anche quando si è molto impegnati

Tenersi in forma ed allenarsi potrebbe essere una vera e propria sfida. Le difficoltà potrebbero sorgere soprattutto nel caso in cui conduciamo già uno stile di vita piuttosto frenetico. Tra impegni di studio, di lavoro e quelli familiari, può risultare difficile riservare del tempo ad un’attività che probabilmente riteniamo importante ma a cui non riusciamo a dare la giusta priorità.

In questo articolo vedremo alcuni piccoli suggerimenti pratici che possono aiutarci a rendere l’attività fisica parte integrante della nostra vita.

Approfittare dei tempi morti

Secondo gli esperti, l’esercizio fisico può farci bene anche se lo scaglioniamo in diversi momenti della giornata. Se ne abbiamo la possibilità, allora, sfruttiamo i momenti di pausa dal nostro lavoro. Se facciamo degli esercizi per 10 minuti per tre volte al giorno, sarà come se ci fossimo allenati per mezzora. Potremmo anche utilizzare degli strumenti come una mini cyclette, che possiamo posizionare sotto la nostra scrivania, in condizioni di spazio limitato, utilizzandola anche mentre stiamo lavorando al computer.

Riconoscerne l’importanza

Un primo aspetto di cui tener conto ha relazione con l’importanza che può avere per noi il fatto di inserire l’attività fisica tra le nostre abitudini. Questo significa che dovremmo prima di tutto riconoscere che l’esercizio fisico è qualcosa che non va trascurato ma che dovrebbe avere la priorità.

Basti pensare ai benefici che possiamo ottenere grazie ad esso. Oltre a contrastare malattie di diversa natura e l’insorgere di problemi di salute che se trascurati possono diventare cronici, il regolare esercizio fisico migliora il nostro stato psico-emotivo, grazie al fatto che vengono messe in circolo le endorfine, degli ormoni che produce uno stato di benessere generalizzato, in grado anche di creare una certa dipendenza. Una volta che avremo preso questa abitudine, in pratica non ne sapremo più fare a meno!

Organizzazione

Per utilizzare al meglio il proprio tempo dovremmo sederci ed analizzare quali sono le attività che occupano le nostre giornate. Alcune di esse non possono essere modificate, sono i fulcri attorno ai quali ruota la nostra vita, come il lavoro o lo studio. Altre attività possono essere rimandate e, se ci rendiamo conto che si tratta di qualcosa che comporta solo una perdita di tempo senza apportare nessun beneficio, potremmo addirittura decidere di eliminarle.

Utilizzare un’app

Le abitudini delle persone sono cambiate molto negli ultimi tempi. Uno dei metodi più efficaci per allenarsi anche in mancanza di tempo è quello di avere scaricata un’app con dei programmi di allenamento specifici che di solito hanno una durata di 15-20 minuti.

Organizzarsi per l’homeworking

Creare la propria palestra fatta in casa non è qualcosa di difficile. Basterà avere a disposizione gli attrezzi fondamentali per il tipo di allenamento che vorremo effettuare. Nella maggior parte dei casi basterà una panca, dei manubri, una barra per trazioni o un attrezzo per l’allenamento aerobico, come una cyclette o un tapis roulant.