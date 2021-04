CARRARA – Carrara-Si Cura: ha aperto i battenti “I volti dell’Accademia”, la mostra realizzata con le opere degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara e allestita presso la galleria “Secs” di via Santa Maria. Si tratta di uno degli spazi recuperati grazie al progetto dell’amministrazione comunale per il rilancio del centro storico che ha destinato circa 100mila euro alla riapertura dei fondi sfitti.

L’esposizione, inaugurata martedì 27 aprile dal sindaco Francesco De Pasquale con il direttore dell’Accademia Luciano Massari, sarà visitabile dal giovedì alla domenica dalle 18:00 alle 20:00 per due settimane almeno.

Con la riapertura dello spazio di via Santa Maria 9, la consulta degli studenti dell’Accademia di Belle Arti ha potuto trovare una sede dedicata, cosa che fino a oggi l’istituto non aveva potuto garantire: per tutto il corso dell’anno, inoltre, i locali ospiteranno in mostra i lavori degli studenti che verranno avvicendati attraverso nuovi allestimenti ogni due settimane.

«Ho potuto ammirare in anteprima l’esposizione che ho trovato estremamente interessante. Grazie a Carrara Si-Cura gli studenti dell’Accademia di Belle Arti hanno uno spazio tutto loro, con un duplice beneficio anche per la città – ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale -. Abbiamo una luce accesa in più e un nuovo elemento di richiamo ai visitatori. Da qualche giorno siamo in zona gialla: spero che le persone ne approfittino per far un giro nel nostro bellissimo centro storico e visitare questa mostra».

«Questo era un momento molto atteso sia dagli studenti che dalla direzione e dal consiglio dell’Accademia di Belle Arti. Oggi si parte e i ragazzi sono davvero entusiasti di avere a disposizione, grazie all’amministrazione comunale, uno spazio loro, aperto al pubblico dove tenere le riunioni della consulta degli studenti ed esporre anche le loro opere» ha aggiunto Luciano Massari, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Carrara.

Fino all’11 maggio, dal giovedì alla domenica dalle 18 alle 20 sarà possibile quindi ammirare le seguenti opere: Camilla Dalmazio – Are you sure; Matteo Tenardi – Mnemonica; Xintong Gao – Untitled; Alessia Iannetti – Kyclos – Thymos; Arianna Meini – Sign tension – Progress of engraved matter 1; Saverio Benedetti – la Forza fa l’Unione; Nicole Volpi – Inuik; Miao Ma – Il sogno; Ettore Morandi – Dialoghi, senza titolo I / Dialoghi, senza titolo II / Aria; Joey Faggio – A sangue freddo; Sofia Stella – Risveglio dall’incubo; Ana Maria Nistor – Gioco regressivo del pensiero/ Diario del silenzio; Antonio Sidibèj – (my)LIFE > Childhood; Jiam Zhang – The girl’s life. L’esposizione sarà visitabile anche su appuntamento, previa prenotazione con almeno 48 ore di anticipo scrivendo una mail a consultastudentesca@accademiacarrara.it. Per aggiornamenti e informazioni è possibile visitare le pagine Facebook e Instagram di “Galleria SECS”.

E sul progetto del Comune è intervenuto anche Nicola Pieruccini, commissario provinciale della Lega. Per lui, Carrara Si-Cura è un “flop clamoroso, solo propaganda a “gogo” della grillina presidente di commissione Marzia Paita. E il progetto è pure a rischio perdita del finanziamento della Regione Toscana.

“La Lega Salvini Premier – continua Pieruccini – nota che in città più che di luci accese si possa parlare di ombre per l’effetto di ‘Carrara Si-cura’: ciò è acclamato dal fatto che dei circa 100mila euro a disposizione, 15.000 euro sono stati impegnati con Erp e con i restanti, fatti i conti della serva, il finanziamento pro capite per gli altri 21 ventuno aspiranti sarebbe di circa 1.900 euro, e non si conoscono ancora peraltro le somme aggiuntive messe a disposizione dal Comune con il bilancio io pluriennale 2021/2023. Quindi alla fine il plurisponsorizzato progetto “Carrara si – cura”, e anche l’unico che l’amministrazione grillina è riuscita a farsi finanziare in 4 anni, si ridurrebbe a una vera miseria. Ad oggi dopo due lunghi anni, abbiamo assistito infatti solo all’apertura di gallerie d’arte. Nel bando pubblicato infatti i grillini avevano voluto sottolineare l’esclusione di sexy-shop e vendo oro, ma se fossero state prese in considerazione dall’amministrazione 5 stelle come prioritarie le aperture di vere e proprie attività commerciali, di imprese, di soggetti con partita IVA o di cooperative iscritte regolarmente al Registro Imprese della Camera di Commercio, forse sarebbe stata incentivata di più la ripresa economica e la risposta da parte del territorio”.

“Ciò posto – va avanti il commissario provinciale del carroccio – per la trasparenza che dovrebbe essere il principio base della P.A, la Paita, invece degli indovinelli, pubblichi la graduatoria dei 21 soggetti ammessi ed indichi il match con gli altrettanti fondi sfitti, e dichiari se i fondi messi a disposizione sono in regola con i requisiti urbanistici edilizi e soprattutto igienico sanitari, in quanto la Lega nutre molti dubbi sul tema. La Lega Salvini Premier ha potuto verificare in questa fase di fibrillazione pre-elettorale che rispetto agli anni dell’opposizione, ora il Movimento 5 Stelle, più l’argomento è ostico, più diventano arroganti ed aggressivi e producono decine di Slogan-Spot a tavolino. Dopodiché parte l’immancabile insulto, ormai nemmeno troppo velato”.

“Insomma – chiude Pieruccini – la linea adottata è molto chiara anche davanti a prove schiaccianti i grillini negano le evidenze e vorrebbero far credere che nella Lega ci siano persone cattive, ma non è così e per dimostrarlo la Lega augura a Marzia Paita di realizzare la sua più grande aspirazione di vita, cioè di essere nominato Assessore al Commercio dal Sindaco De Pasquale. Così il centrodestra uscirà sicuramente vincente nella prossima campagna elettorale”.