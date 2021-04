«Primo maggio? Non mi aspetto un grande esodo. Voglia di riscattarsi, ma serve prudenza»

MARINA DI CARRARA – Non si affrettano a riaprire le porte al pubblico i balneari di Marina di Carrara. Del resto i preparativi richiedono tempo, e l’ok dal Governo è arrivato con un po’ di ritardo. Teoricamente, il 1° maggio potrebbe essere il primo giorno di ombrellone e sdraio per i carraresi. La realtà è che solo due stabilimenti balneari, il Mistral e il Doride, sono pronti a ripartire. A fare il punto è Marco Pardi, presidente del consorzio balneari di Marina di Carrara e titolare del Bagno Firenze. “La situazione pandemica è ancora delicata – spiega -: cerchiamo di aprire con prudenza e rispettando a pieno i protocolli. In questo senso, meglio un giorno in più che uno in meno. La possibilità di riaprire ci è stata comunicata in extremis, inizialmente si pensava si potesse dare il via alla stagione a partire da metà-fine maggio”.

L’incognita più grande, per la bella stagione, rimane sempre l’evoluzione della situazione pandemica. “Nessuno si sbilancia – continua Pardi -. Ci stiamo preparando, qualcuno partirà a breve, qualcuno più avanti. L’obiettivo è sempre garantire la massima sicurezza a chi arriverà. Adesso più che mai serve rassicurare le persone, e magari far capire loro che il mare potrebbe essere un ottimo modo per rigenerarsi. Una sorta di nuova partenza, insomma”.

Il primo maggio, giorno di festa e di ripartenza per alcuni, non sarà comunque quello degli altri anni. “E’ difficile fare previsioni sugli arrivi – confessa il presidente del Consorzio Balneari -. C’è sempre l’incognita meteo, e comunque nessuno di noi balneari ha ricevuto particolari richieste per quel giorno. Probabilmente anche perché, ripeto, nessuno pensava di iniziare così presto. Non mi aspetto grande esodo, e sarebbe anche sbagliato per tutti: siamo ancora dentro a un’emergenza. C’è sicuramente voglia di riscattarsi, ma serve anche tanta prudenza”.

Sarà un’altra estate, quella alle porte, all’insegna dei protocolli anti covid, del distanziamento fra ombrelloni e delle sanificazioni frequenti. Ma anche della speranza. “Confidiamo nel clima favorevole e nelle vaccinazioni, sperando che la situazione possa migliorare sempre di più e che si possa lavorare con serenità”.