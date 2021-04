Massa, un milione di euro per 4 nuovi scuolabus elettrici: la richiesta al Ministero dell’Ambiente

MASSA – Il Comune di Massa ha presentato al Ministero dell’Ambiente un bando per l’implementazione del servizio di trasporto scolastico. Tra i suoi obiettivi, una migliore qualità dell’aria e più servizi alle scuole e alle famiglie. La richiesta è di circa 1 milione di euro per l’acquisto di quattro scuolabus elettrici che consentirebbero di istituire altrettante nuove linee per scuole fino ad oggi non servite. “Puntiamo molto sulla mobilità sostenibile e questo è un progetto che ha una duplice valenza – ha spiegato l’assessore Marco Guidi, con deleghe a Mobilità sostenibile e Viabilità – da una parte aggiungere un servizio laddove manca intervenendo sul tema del trasporto, dall’altra dal punto di vista ambientale perché, con l’aggiunta di nuove linee e quindi con una diminuzione delle auto in circolazione, si prevede un forte abbattimento di fattori inquinanti e polveri sottili. L’implemento del servizio di scuolabus infatti diminuirebbe l’afflusso di auto oltre a garantire maggiore sicurezza per i bambini. Proprio per maggiori benefici ambientali abbiamo scelto di prevedere l’acquisto di bus di tipo elettrico che porteranno sicuramente impatti positivi sulla qualità dell’aria”.

Attualmente il servizio raggiunge sette scuole materne ed otto scuole primarie a favore di oltre 200 bambini; il bando permetterebbe di aggiungere altre quattro scuole, tenendo conto del fatto che fino ad oggi non tutti i plessi usufruiscono del servizio. “Andiamo incontro alle richieste delle scuole e delle famiglie. L’importanza di questo bando non è solo nelle finalità dello stesso – ha sottolineato l’assessore all’Istruzione Nadia Marnica – ma anche nel coinvolgimento dei bambini nell’attività di promozione in modo da renderli ancora più consapevoli e protagonisti; saranno loro, infatti, con l’aiuto degli insegnanti e delle famiglie, a creare il logo e i disegni per la campagna di informazione”.

La richiesta al programma di finanziamento per la promozione del trasporto scolastico sostenibile prevede l’acquisto di quattro mezzi elettrici, ognuno dei quali da 34 posti totali. A questi si aggiungono le pensiline e la collocazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.