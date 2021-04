PONTREMOLI – Con il ritorno della Regione Toscana in “zona gialla” anche Villa Dosi Delfini può riaprire le sue porte al pubblico e ai visitatori. La villa, capolavoro del barocco pontremolese, si trova nelle campagne situate vicino al centro storico di Pontremoli ed è raggiungibile con una piacevole passeggiata pianeggiante attraverso la tenuta dei Chiosi. I giardini rigogliosi, con i due monumentali cedri del Libano, sono solo un anticipo della meraviglia e della bellezza che si possono cogliere all’interno: dal salone delle feste, decorato ad affresco, alle piccole sale laterali con le quadrature sui soffitti e i quadri e il mobilio di pregio. La visita della Villa, della durata di circa un’ora, è possibile solo con le guide di Sigeric – Servizi per il turismo, cooperativa di guide turistiche e ambientali che opera in Lunigiana dal 2015.

Da maggio a ottobre, Villa Dosi Delfini sarà aperta al pubblico tutti i fine settimana, con ingresso su prenotazione. Nei mesi di luglio e agosto, aperture anche il martedì e il giovedì. Ogni sabato mattina sarà possibile abbinare alla visita della Villa un tour guidato del centro storico di Pontremoli, dedicato ai monumenti barocchi e al “secolo d’oro” della cittadina.

Per informazioni sugli orari di apertura e sulle modalità di visita, contattare info@sigeric.it – +39 331 8866241 o visitare il sito www.villadosidelfini.it.