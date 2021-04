Internet e legalità, ciclo di incontri a Massa-Carrara con gli avvocati della Camera Penale

MASSA-CARRARA – La Camera Penale di Massa-Carrara “Carlo Nino Pennucci”, organo rappresentativo degli avvocati penalisti della provincia apuana, nell’ambito del progetto istituito dal Ministero in accordo con le scuole medie inferiori e superiori della nostra provincia, ha dato il via ad alcuni incontri dal titolo: “Internet e legalità. Dalla sicurezza online ai reati commessi col mezzo digitale”. Le lezioni saranno tenute dagli avvocati della Camera Penale locale e, per il primo giro di ruota, così come era successo l’anno scorso, fino alla chiusura delle scuole, in cattedra sono saliti gli Avvocati Gian Luca Dell’Amico e Filippo Castagna, i quali si occupano da sempre di temi legati ai reati informatici.

L’Avv. Castagna, infatti, membro dello Studio Legale Menconi, ha pubblicato diversi interventi in materia di Privacy ed è stato relatore in molti convegni, fra i quali anche l’Internet Festival di Pisa, oltre che ad essere il Tutor del Master Internet Ecosystem: Governance e Diritti, tenuto proprio dall’Università pisana. E, l’Avv. Gian Luca Dell’Amico, membro dello Studio Legale Volpi, fa parte del Comitato Scientifico della Camera Penale ed è tutor della Scuola Forense di Pisa. Si è sempre occupato di fasce deboli e violenza sui minori, fin dalla pubblicazione della tesi sperimentale in tema di violenza sessuale perpetrata con i nuovi mezzi informatici. I temi affrontati dai penalisti sono: il concetto di imputabilità e di identità digitale, l’uso corretto dei social network e della rete in generale, il cyber-bullismo, l’adescamento di minorenni, il revenge porn e la creazione di contenuti diffamatori, oltre che cat-calling e violenza sessuale.

«Oggi, forse complice la pandemia, si sono moltiplicati i commenti d’odio su internet, il c.d. hate speech – spiega l’Avv. Dell’Amico – Alla base di ciò, probabilmente, vi è una mancanza culturale, l’idea che internet sia un luogo-non luogo dove tutto è possibile e che gli autori di attività illecite resteranno sicuramente impuniti. Queste lezioni spero servano a far comprendere ai più giovani che la realtà è ben diversa. E che, per rendere la rete ed i social un po’ più sicuri, si deve iniziare proprio dalle scuole. Educazione civica può essere la base di un nuovo rinascimento, un qualcosa che insegni a rispettare il prossimo, a smettere di considerare le donne come oggetti, assisteremo, forse, alla scomparsa del cat-calling ed avremo una nuova consapevolezza dei mezzi che il mondo digitale ci fornisce». Aggiunge l’Avv. Castagna: «In una società sempre più iper connessa non vi è più distinzione fra esperienze online e offline: sono profondamente intrecciate, pertanto, è importante capire sin da subito quali possono essere i benefici ed i pericoli della rete internet. Oggi più che mai è importante conoscere il valore dei nostri dati personali così da navigare sulla rete in modo sicuro e consapevole».

La Camera penale, da sempre attenta a queste tematiche, è in prima linea per portare queste conoscenze ai più giovani. L’anno scorso, lo stesso progetto che si era interrotto causa covid, aveva visto impegnati anche l’Avv. Manuela Aiazzi, l’Avv. Monica Fatigante e l’Avv. David Cappetta.

Con l’ormai prossima ri-apertura delle scuole in presenza, i penalisti sperano di poter ampliare ancora questo progetto, così da coinvolgere sempre più scuole e sempre più ragazzi.