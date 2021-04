MASSA-CARRARA – Slitta la scadenza del concorso per le scuole premio “Maresciallo Ciro Siciliano – Pace giustizia libertà democrazia – Forno 13 giugno 1944-2021”, che si onora della Medaglia del Presidente della Repubblica. Il concorso, giunto alla XIV edizione, ha l’obiettivo di mantenere viva, soprattutto nei giovani, la memoria della guerra di liberazione e dell’importanza dei valori sanciti nella nostra Costituzione. Il premio è organizzato dall’associazione “Eventi sul Frigido” con la Famiglia Siciliano, e ha il patrocinio del Comune di Massa, della Provincia di Massa Carrara, della Regione Toscana e del Parco regionale delle Alpi Apuane, con la collaborazione dell’ Arma dei Carabinieri, Anpi, Fivl, Anvcg e Anfcdg.

Il concorso ha sempre registrato una buona affluenza di partecipanti con l’obiettivo di non perdere il filo della memoria. Purtroppo la pandemia non ha consentito lo svolgimento regolare del concorso, essendo molti studenti in Dad e quindi in notevoli difficoltà sia per i docenti che gli alunni. “Abbiamo pensato di promuovere questa edizione attraverso la sola sezione del manifesto – spiega la presidente dell’associazione Eventi sul Frigido, dottoressa Sara Chiara Strenta – con l’obiettivo di mantenere stretto il filo della memoria tra i giovani. Speriamo di poter riprendere in futuro, tutte le sezioni del premio, recuperando il tempo sospeso”.

Foto 2 di 2



La data di scadenza per la presentazione dei manifesti è fissata per il giorno lunedì 10 maggio 2021. Per la consegna del materiale contattare Angela Maria Fruzzetti . Bando e scheda di adesione sono pubblicati sulla pagina www.facebook.com/premiocirosiciliano La cerimonia di premiazione è prevista il giorno lunedì 7 giugno, ore 10.00, nel cortile di Palazzo Ducale, nel rispetto delle vigenti normative anti Covid. Per info Associazione culturale Eventi sul Frigido, cell 320 8336 417.