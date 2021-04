Tresana, lavori per i nuovi loculi al cimitero di Barbarasco: il bando del Comune

TRESANA – Con deliberazione della giunta comunale n. 23 del 29.03.2021 l’amministrazione di Tresana ha espresso la volontà di realizzare nuovi loculi nel cimitero di Barbarasco e procedere alla concessione per un periodo di anni 40 di parte di essi in fase di progettazione. Chiunque avesse intenzione di richiederne la concessione dovrà presentare la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15.05.2021.

Detta manifestazione dovrà pervenire, entro i suddetti termini, tramite pec all’indirizzo comune.tresana@postacert.toscana.it o consegnata a mano presso l’ufficio protocollo. Il costo della singola concessione è stabilito in €. 2.100,00 per i residenti ed €. 2.800,00 per i non residenti. Con il presente avviso si intende semplicemente procedere ad un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di soggetti interessati alla concessione di loculi in fase di progettazione al fine di stabilire il numero complessivo da realizzarne.

Il presente avviso non è vincolante per l’amministrazione la quale potrà procedere o meno alla loro costruzione a suo insindacabile giudizio in funzione del numero di manifestazioni di interesse che saranno pervenute e delle esigenze dell’amministrazione stessa. Per i soggetti che avranno manifestato la propria intenzione ad acquisire la concessione in fase di progettazione, questa non sarà vincolante, diventerà vincolante dopo la sottoscrizione di apposito atto e relativo versamento della somma dovuta, fino a quel momento saranno i soggetti stessi liberi di procedere

o meno alla sottoscrizione dell’atto.

Si precisa che la durata della concessione (anni 40) decorrerà a far data dell’approvazione del certificato

di regolare esecuzione del manufatto. Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di rivolgersi all’ufficio tecnico che rimane a disposizione durante le ore d’ufficio: Responsabile Area Tecnica

Geom. Giulio Boni – 0187 477112