Tecnologia “Blockchain” nel mondo del marmo: il webinar della Camera di Commercio

MASSA-CARRARA – La Camera di Commercio di Massa-Carrara e il suo Punto Impresa Digitale organizzano per il giorno 05 maggio, dalle ore 16 alle ore 18, un webinar dedicato all’applicazione della tecnologia Blockchain per il mondo del marmo e di come rendere il blocco “virtuale”, al tempo della pandemia. Durante l’evento verrà presentato anche un caso pratico.

Per gli interessati sarà neccessario registrarsi compilando il form presente al seguente indirizzo, che vi darà la possibilità di accedere alla piattaforma ZOOM per seguire la diretta e porre domande ai relatori: http://bit.ly/marmoblockchain. L’evento sarà trasmesso anche in live sulla pagina Facebook della Camera di commercio (@cameracommercioMS).