Lavori alla Sp4 di Antona: brevi interruzioni della circolazione

MASSA – La circolazione veicolare lungo la strada provinciale 4 di Antona, nel Comune di Massa, viene modificata nei giorni 28 e 29 aprile 2021: entra infatti in vigore, con orario dalle 8 alle 19, un senso unico alternato con la possibilità di effettuare brevi intervalli di chiusura non superiori a 10 minuti, garantendo in ogni caso il transito agli eventuali mezzi di soccorso.

Lo prevede un’ordinanza del settore tecnico della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per consentire l’esecuzione di prove geognostiche e indagini geologiche in diversi punti del tracciato stradale.